Італія

Болонья обіграла Емполі та вийшла у фінал Кубка Італії, де зустрінеться з Міланом. Наставник присвятив перемогу всім мешканцям міста.

Головний тренер Болоньї Вінченцо Італьяно емоційно прокоментував перемогу своєї команди над Емполі (2:1) у матчі-відповіді півфіналу Кубка Італії. Завдяки голам Джованні Фаббіана та Тайса Даллінги клуб вийшов у фінал турніру вперше з 1974 року.

"Це була мета, мрія цього міста та клубу. Ми завжди поважали Кубок Італії — з першого раунду й до сьогоднішнього вечора. Це досягнення — для наших неймовірних уболівальників, для кожного мешканця Болоньї. Ми зробили це разом", — сказав Італьяно.

Фінал Кубка Італії між Міланом та Болоньєю відбудеться 14 травня на "Стадіо Олімпіко" в Римі. Цікаво, що за три дні до того, 11 травня, суперники зіграють ще й у Серії А. Очікується, що понад 30 тисяч фанатів Болоньї вирушать до Риму підтримати свою команду в історичному матчі.