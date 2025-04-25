Італія

Серйозна втрата для команди Сеска Фабрегаса.

Нападник Комо Ассан Діао не зможе допомогти своїй команді до кінця цього сезону. Про це повідомляє L'Équipe.

За інформацією джерела, у четвер, 24 квітня, 19-річний сенегалець зазнав травми на тренуванні.

Після медичного обстеження у футболіста виявили перелом плюсневої кістки, через що незабаром він перенесе операцію та пропустить близько двох місяців.

Нагадаємо, минулої зими Діао за 12 мільйонів євро перебрався до Комо з Бетіса. На його рахунку 15 матчів, вісім голів та один асист. Він є найкращим бомбардиром команди у чемпіонаті.