Італія

У футболіста м'язові проблеми.

Нападник Ювентуса Душан Влахович не зможе допомогти своїй команді у найближчому матчі проти Монци. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

За інформацією джерела, у 25-річного серба перенавантаження прямого м'яза правого стегна після матчу чемпіонату Італії проти Парми (0:1).

Таким чином Душан пропустить гру з Монцею, але сподівається бути готовим до поєдинку проти Болоньї, який пройде на початку травня.

Нинішнього сезону Влахович провів 38 матчів, у яких забив 14 голів та віддав п'ять гольових передач.

Після 33 турів Ювентус набрав 59 очок і посідає п'яте місце у Серії А. Матч з Монцею пройде в неділю, 27 квітня, о 19:00.

Раніше повідомлялося, що Ювентус зробив пропозицію по Судакову.