Італія

Англієць може переїхати в Італію.

Рома та Наполі виявляють інтерес до півзахисника англійського Ноттінгем Форест Каллума Гадсона-Одої. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, 24-річний вінгер наразі зосереджений на кінцівці сезону, але влітку буле готовий розглянути всі доступні пропозиції.

Зазначається, що керівництво "лісників" хоче зберегти Гадсона-Одої у складі на наступний сезон та готує для нього новий контракт на поліпшених умовах.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у 24 млн. євро.

Цього сезону Каллум Гадсон-Одої відіграв за Ноттінгем Форест 32 матчі, забив п'ять голів та віддав три результативні передачі.