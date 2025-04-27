Італія

Захисник відзначив лідерські якості наставника та важливу роль тренерського штабу в успіхах команди.

Захисник Матс Гуммельс поділився думкою про вплив Клаудіо Раньєрі на гру Роми, підкресливши його природний авторитет і виважений підхід до керівництва командою. За словами захисника, Раньєрі — спокійний та справедливий наставник, який у потрібний момент може проявити жорсткість та рішучість.

"Він послідовний у своїх вимогах і рішеннях щодо складу. Завжди було зрозуміло, чого він хоче від кожного гравця. І хоча він буває суворим, я завжди його поважав, бо знаю, що все це — для перемог команди", — наголосив Хуммельс.

Футболіст також відзначив високу якість роботи тренерського штабу, що сприяє стабільності результатів.

Рома наразі утримує сьоме місце у Серії А і має серію із 17 матчів без поразок. Уже сьогодні римляни випробують свої сили у виїзному матчі проти лідера чемпіонату — Інтера.