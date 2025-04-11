Німеччина

Красива історія.

Центральний захисник римської Роми Матс Гуммельс, який нещодавно оголосив про завершення ігрової кар'єри, може повернутися до дортмундської Боруссії задля участі в Клубному чемпіонаті світу. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, керівництво "джмелів" розглядає повернення 36-річного німця на тлі важкої травми основного центрбека команди Ніко Шлоттербека.

Зазначається, що в Дортмунді остаточно ще не вирішили, як саме замінити травмованого Шлоттербека, але варіант із Гуммельсом серйозно обговорюється в кабінетах Боруссії. Наразі жодних перемовин між клубом та футболістом не було.

Нагадаємо, Матс Гуммельс загалом відіграв за Боруссію Д 508 матчів, забив 38 голів та віддав 23 результативні передачі.

Цього сезону досвідчений німець провів у складі Роми 19 зустрічей та відзначився 1 забитим м'ячем.