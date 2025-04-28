Форвард Аталанти забив 24-й м’яч у чемпіонаті та наближається до легендарного досягнення клубу.
Mateo Retegui, getty images
28 квітня 2025, 10:35
Матео Ретегі продовжує феєрити у складі Аталанти.
У матчі проти Лечче (1:1) нападник реалізував пенальті й забив свій 24-й гол у нинішньому розіграші Серії А, тим самим повторивши історичне досягнення Філіппо Індзагі, який мав таку ж результативність у сезоні-1996/97.
Усього в активі 24-річного форварда цього сезону — 27 голів і шість асистів у 45 матчах за клуб у всіх турнірах.
Нагадаємо, Ювентус цікавиться трьома гравцями Аталанти.