Італія

Форвард Аталанти забив 24-й м’яч у чемпіонаті та наближається до легендарного досягнення клубу.

Матео Ретегі продовжує феєрити у складі Аталанти.

У матчі проти Лечче (1:1) нападник реалізував пенальті й забив свій 24-й гол у нинішньому розіграші Серії А, тим самим повторивши історичне досягнення Філіппо Індзагі, який мав таку ж результативність у сезоні-1996/97.

Усього в активі 24-річного форварда цього сезону — 27 голів і шість асистів у 45 матчах за клуб у всіх турнірах.

Нагадаємо, Ювентус цікавиться трьома гравцями Аталанти.