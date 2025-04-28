Італія

Головний тренер "нерадзуррі" поділився думками після важкої поразки вдома та оцінив ситуацію напередодні матчу з Барселоною.

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі прокоментував третю поспіль поразку своєї команди в усіх турнірах, після якої "нерадзуррі" поступилися Ромі (0:1) на домашньому стадіоні. Індзагі відзначив, що команда намагалася діяти з холодною головою, проте не змогла впоратися з пресингом суперників і втратила важливі очки у Серії А.

"Ці тижні були дуже важкими для нас, три поразки підряд болять. Ми намагалися діяти обережно, але віддали багато емоцій. Наші фанати це побачили, і їхня підтримка була дуже важливою", — сказав тренер.

Індзагі зазначив, що не можна виправдовуватися, і що команда повинна сфокусуватися на відновленні фізичних і ментальних сил для майбутніх важливих матчів, зокрема зустрічі з Барселоною.

"Ми маємо діяти краще як команда. Перший тайм був не таким, як потрібно. Нам бракувало холоднокровності, і ми повинні це повернути. Зараз головне — це підготовка до гри з Барселоною, яку ми знаємо і шануємо, але не боїмося", — підсумував Індзагі.

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