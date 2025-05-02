Італія

Крім "россонері" у послугах гравця зацікавлені ще кілька клубів.

Захисник Лестера Калеба Околі може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного італійця зацікавлений Мілан, який хоче скористатися тим, що "лисиці" вилетіли до Чемпіоншипу.

Також наголошується, що окрім "россонері" у послугах Калеби зацікавлені кілька клубів АПЛ.

Околі виступає за Лестер з літа 2024 року, коли перейшов з Аталанти за 14 мільйонів євро. На його рахунку 22 матчі та один забитий м'яч.