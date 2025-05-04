Італія

Українець вийде в основному складі римлян на важливу гру 35-го туру Серії А.

У неділю, 4 травня, на Стадіо Олімпіко в Римі відбудеться матч 35-го туру італійської Серії А, в якому зійдуться Рома та Фіорентина. Початок поєдинку – о 19:00 за київським часом.

Головні тренери вже оголосили стартові склади. Нападник Роми Артем Довбик з’явиться на полі з перших хвилин.

У поточному сезоні на рахунку Довбика 16 голів і 4 асисти в 43 матчах за Рому в усіх турнірах. Контракт 27-річного форварда діє до літа 2027 року. Минулого року Рома віддала за нападника Жироні 30,5 мільйона євро.