Контракт розрахований до червня 2027 року.
Хулен Лопетегі, Getty Images
01 травня 2025, 12:20
Колишній головний тренер мадридського Реалу Хулен Лопетегі став наставником збірної Катару. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, угода між національною командою та 58-річним іспанцем розрахована до літа 2027 року.
Також наголошується, що про контракт мають оголосити цього тижня.
Останнім місцем роботи Лопетегі був Вест Гем, який він залишив у січні цього року.
Свої наступні матчі Катар проведе проти Ірану та Узбекистану у рамках кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Ігри пройдуть 5 та 10 травня.
Після восьми турів Катар набрав десять очок і посідає четверте місце у відбірковій групі, поступаючись Ірану, Узбекистану та ОАЄ.