Інше

Контракт розрахований до червня 2027 року.

Колишній головний тренер мадридського Реалу Хулен Лопетегі став наставником збірної Катару. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, угода між національною командою та 58-річним іспанцем розрахована до літа 2027 року.

Також наголошується, що про контракт мають оголосити цього тижня.

Останнім місцем роботи Лопетегі був Вест Гем, який він залишив у січні цього року.

Свої наступні матчі Катар проведе проти Ірану та Узбекистану у рамках кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Ігри пройдуть 5 та 10 травня.

Після восьми турів Катар набрав десять очок і посідає четверте місце у відбірковій групі, поступаючись Ірану, Узбекистану та ОАЄ.