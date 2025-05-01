Колишній головний тренер мадридського Реалу Хулен Лопетегі став наставником збірної Катару. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, угода між національною командою та 58-річним іспанцем розрахована до літа 2027 року.

Також наголошується, що про контракт мають оголосити цього тижня.

Останнім місцем роботи Лопетегі був Вест Гем, який він залишив у січні цього року.

Свої наступні матчі Катар проведе проти Ірану та Узбекистану у рамках кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Ігри пройдуть 5 та 10 травня.

Після восьми турів Катар набрав десять очок і посідає четверте місце у відбірковій групі, поступаючись Ірану, Узбекистану та ОАЄ.