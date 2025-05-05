Форвард Роми прокоментував перемогу над Фіорентиною.
Артем Довбик, Getty Images
05 травня 2025, 10:01
Рома напередодні в домашньому матчі тридцять п'ятого туру італійської Серії A обіграла Фіорентину.
Рома — Фіорентина 1:0 Відео гола та огляд матчу Серії А
Після завершення гри нападник "вовків" Артем Довбик прокоментував виступ власної команди.
"Для мене важливо насолоджуватися моментом і допомагати команді. Ми здобули три дуже важливі очки.
Раньєрі хоче від мене більшого? Я розумію його — усі хочуть від мене більшого. Я намагаюсь викладатись на полі на повну, іноді виходить добре, іноді ні, але це футбол. Я намагаюся самовдосконалюватись із кожною наступною грою.
Стадіо Олімпіко? Це фантастичний стадіон, фантастичні вболівальники, вони підтримують нас упродовж усього матчу", — заявив український виконавець.
У наступному турі Рома гостюватиме у бергамаської Аталанти.