Італія

Форвард Роми прокоментував перемогу над Фіорентиною.

Рома напередодні в домашньому матчі тридцять п'ятого туру італійської Серії A обіграла Фіорентину.

Рома — Фіорентина 1:0 Відео гола та огляд матчу Серії А

Після завершення гри нападник "вовків" Артем Довбик прокоментував виступ власної команди.

"Для мене важливо насолоджуватися моментом і допомагати команді. Ми здобули три дуже важливі очки.

Раньєрі хоче від мене більшого? Я розумію його — усі хочуть від мене більшого. Я намагаюсь викладатись на полі на повну, іноді виходить добре, іноді ні, але це футбол. Я намагаюся самовдосконалюватись із кожною наступною грою.

Стадіо Олімпіко? Це фантастичний стадіон, фантастичні вболівальники, вони підтримують нас упродовж усього матчу", — заявив український виконавець.

У наступному турі Рома гостюватиме у бергамаської Аталанти.