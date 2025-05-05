Італія

Римська команда здобула чергову перемогу в чемпіонаті.

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі прокоментував мінімальну перемогу своєї команди над Фіорентиною (1:0) у матчі 35-го туру Серії А. Єдиний гол у зустрічі забив український нападник Артем Довбик наприкінці першого тайму.

"Фіорентина — це команда з технічними футболістами, які змушують багато бігати без м’яча. Ми намагалися пресингувати високо, але це виявилося складно. Тому я прийняв рішення змінити підхід і зіграти стриманіше", — пояснив Раньєрі.

За словами наставника, саме гол у кінцівці першої половини дозволив римлянам ефективніше контролювати гру в другому таймі та раціонально розподілити сили.

Після цього успіху Рома з 63 очками ділить п’яту сходинку турнірної таблиці із Ювентусом і Лаціо, які мають такий самий показник. До завершення чемпіонату залишилося три тури.