Італія

Наслідки попередньої важкої травми.

Генуезький Дженоа напередодні поступився Мілану в домашньому матчі тридцять п’ятого туру італійської Серії A (1:2).

У цій зустрічі не зміг узяти участь український півзахисник "грифонів" Руслан Маліновський, який на наступний день пропустив і ранкове тренування команди Патрік Вієйра.

Місцевим ЗМІ вдалось дізнатись причину відсутності гравця національної збірної України — у Руслана була запланована операцію з видалення пластини після вивиху суглоба та перелому малогомілкової кістки правої гомілковостопної кістки, яких він зазнав ще під час матчу першого кола поточного сезону у Венеції.

Стан українця буде оцінено в найближчі кілька годин, після чого лікарі мають зробити висновок щодо доцільності подальшої участі гравця в цьому сезоні.

Зазначимо, що після сьогоднішнього тренування Вієйра оголосив день відпочинку для своїх підопічних.

Нагадаємо, що через попередню важку травму Маліновський відновлювався 148 днів та пропустив 21 матч Дженоа, тоді як останній місяць також провів у лазареті із забоєм.

У цьому сезоні на рахунку півзахисник десять матчів (412 хвилин) та три гольові передачі.

До кінця чемпіонату "грифони" мають зіграти проти Наполі (11 травня), Аталанти (18 травня) та Болоньї (25 травня). Нині команда Вієйра на 13 сходинці турнірної таблиці випереджає зону вильоту на 13 очок.