Італія

Football.ua — про велику інтригу на фініші чемпіонату Італії.

Серія А зберігає напругу до останніх турів. Інтрига жива на обох кінцях таблиці та в боротьбі за єврокубки. Інтер зробив ставку на подвиги в ЛЧ і віддав долю чемпіонства в руки Наполі (плюс 3 за очками та легкий календар). Коваленко не так багато грає, щоб сильно перейматись долею Емполі в битві за виживання з Венецією та Лечче. Тому вся увага на зарубу в зоні Ліги чемпіонів.

Тут і суперклуби, і українець на перших ролях, і великі заробітки на кону. Вихід в ЛЧ дуже важливий в плані фінансів. Оновлений формат дає ще більше грошей. Різниця з іншими турнірами колосальна.

Для прикладу цей сезон: Фіорентина заробила близько 14 млн євро, дійшовши до півфіналу Ліги конференцій; Лаціо отримав менш ніж 25 млн євро, пробившись до 1/4 Ліги Європи; Болонья збагатилась на понад 35 млн євро, вилетівши з Ліги чемпіонів після основного етапу з однією перемогою в активі.

Італія має чотири путівки в ЛЧ-2025/26. Наполі та Інтер офіційно забронювали собі місця, Аталанта з 5 очками гандикапу також фактично вже там. На останній пропуск в Лігу чемпіонів претендують Ювентус, Рома, Лаціо та Болонья. У перших трьох порівну балів, а сенсація мінімально відстає. Розбираємося, в кого які козирі на руках.

Форма

Клаудіо Раньєрі врятував для Роми сезон. До його приходу "джаллороссі" гнили в нижній частині таблиці, з ним – йдуть за чемпіонським графіком. У 2025-му ніхто в Європі не може зрівнятись з результатами Роми. Безпрограшна серія в Серії А складає 19 матчів.

Не сказати, що "вовки" показують високий рівень футболу, однак хороша організація дає змогу обігрувати навіть Інтер. Головний герой – Міле Свілар. Голкіпер врятував Рому від семи пропущених голів за системою Post-Shot xG. Звідси вісім перемог з рахунком 1:0 з лютого.

Відчутний внесок робить і Артем Довбик. Українця погано годують передачами партнери (10-15 разів за матч зустрічається з м'ячем), а потім критикує преса. Але він витискає максимум у важких умовах. Його голи безпосередньо принесли по три очки проти Фіорентини, Лечче, Кальярі, Комо та Удінезе.

Лаціо дзеркалить своїх сусідів по столиці: добротна перша половина чемпіонату та спад у другій. Через жахливу гру довелося садити в запас основного голкіпера. Травми Нуну Тавареша, який до жовтня встиг набрати 8 асистів, вдарили по гостроті флангів. Суперники дедалі краще підлаштовуються під веселий стиль Марко Бароні, тому зараз навіть з середняками в "орлів" виникають труднощі.

Ювентус звільнив у березні Тьяго Мотту та запросив Ігоря Тудора з чіткою метою – зайти в Лігу чемпіонів. Хорват набрав 11 очок за шість матчів. Непогано, але потрібна корекція на імена опонентів (чотири з низу таблиці). Команда приймає вимоги нового тренера, хоча баланс створених/допущених моментів поки що не покращився.

Календар

Болонья якраз подолала найважчий відрізок календаря, зігравши за місяць з Наполі, Аталантою, Інтером і Ювентусом. Звичайно, в таких умовах березневий переможний стрік обірвався, але команда Вінченцо Італьяно зовсім не розчарувала в матчах з топами (перемога, поразка та дві нічиї).

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У розкладі Болоньї є додатковий поєдинок – фінал Кубка Італії. "Россоблу" розіграють трофей з Міланом через п'ять днів після очного матчу в чемпіонаті. Пріоритети суперника, якому в Серії А вже нічого не світить, очевидні. Можна сподіватись, що сьогодні Мілан побереже сили та емоції.

Ключовий матч у боротьбі за ЛЧ в суботу проведуть Ювентус і Лаціо. Якщо туринці привезуть зі столиці перемогу, то відкриють собі шлях до топ-4. Далі прохідні суперники, нехай навіть Венеція зберігає мотивацію, намагаючись втримати прописку.

Тоді як для Лаціо все значно складніше. Треба обігрувати Ювентус, а потім забирати на виїзді очки в Інтера, який повертається у звичний режим одного матчу на тиждень і має шанси на титул.

Найсолодший календар у Роми. Якщо Аталанта на власному полі може створити проблеми й без турнірних завдань, то Мілан приїде в гості відразу після фіналу Кубка Італії, а Торіно давно нічого не треба. Найстрашніше (Ювентус, Лаціо, Інтер, Фіорентина) вже позаду.

Нюанси

Ситуація настільки складна, що можуть знадобитись додаткові показники, якщо команди наберуть однакову кількість очок. В Італії спершу беруть до уваги очні зустрічі (очки в них → різниця голів → забиті голи), а вже потім загальна різниця голів → загальна кількість забитих → жереб. Золотих матчів, як в боротьбі за скудетто, не передбачено.

За особистими зустрічами Лаціо поступається всім, тобто рівність очок Марко Бароні не влаштує – тільки одноосібна четверта сходинка. Втім, очний поєдинок з Ювентусом може внести корективи. У "б'янконері" рівність з Ромою та Болоньєю, але є перевага за загальною різницею голів: +20 у Юве, +18 у Роми, +15 у Болоньї. Розбирати варіанти на випадок рівності трьох команд доцільно буде вже після зустрічі Ювентуса та Лаціо.