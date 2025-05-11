Італія

Хорват вірить в свою команду.

Головний тренер туринського Ювентуса Ігор Тудор висловився після матчу 36-го туру італійської Серії А з римським Лаціо (1:1). Цитує хорватського фахівця DAZN.

"Це була хороша гра, прикро пропустити гол на останніх секундах, який забирає в тебе перемогу. Але ми беремо один пункт і рухаємося далі — попереду ще дві зустрічі. Хлопці віддали всі сили, але в нас проблеми з травмами. Продовжуємо йти вперед із вірою в себе.

Це вже другий матч, де ми залишаємося в меншості. Жест справді був, але я не впевнений, чи влучив він йому в обличчя. Так робити не можна, і ми це приймаємо. Калюлю — порядний хлопець, перед цим йому самому вдарили по ногах.

Складно сказати, що могло б бути, якби ми пройшли добре підготувалися та провели сезон без травм. В нас сильна команда. Якщо додати два-три якісних гравці, наступного сезону можна претендувати на дуже хороші результати", — сказав Тудор.

Раніше повідомлялося, що Ювентус розмірковує над продовженням контракту з Тудором.