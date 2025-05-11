Італія

Боротьба за виживання в Серії А триває.

На Стадіо Маркантоніо Бентегоді відбувся матч 36-го туру італійської Серії А-2024/25, в якому Верона приймала Лечче.

У першому таймі протистояння команди обмінялися голами Ніколи Крстовича та Дієго Копполи, тоді як у другій половині результативними ударами не порадували, тож фінальний свисток зафіксував нічию.

Верона з 33-ма очками йде 15-ю в турнірній таблиці чемпіонату Італії, тоді як Лечче з 28-ма заліковими балами перебуває на 17-й сходинці.

Верона — Лечче 1:1

Голи: Коппола, 41 — Крстович, 24

Верона: Монтіпо — Гіларді, Коппола, Валентіні (Данилюк, 81) — Чачуа, Ньяссе (Бернед, 76), Дуда, Фресе — Суслов (Сердар, 46) — Тенгстедт (Москера, 63), Сарр (Роша Лівраменто, 76)

Лечче: Фальконе — Гільбер (Вейга, 46), Гашпар (Габріел, 75), Баскіротто, Галло — Кулібалі, П'єрре (Беріша, 65) — Ндрі (Банда, 56), Гельгасон, Моренте (П'єротті, 56) — Крстович

Попередження: Суслов, Дуда, Ньяссе, Чачуа