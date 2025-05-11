Італія

Канадський форвард може приєднатися до неаполітанців на правах вільного агента після завершення контракту з Ліллем.

Наполі активно працює над посиленням атакувальної лінії і вже зробив перші кроки до підписання Джонатана Девіда — головної зірки Лілля. Як повідомляють джерела, спортивний директор італійського клубу Джованні Манна провів позитивні переговори з агентом футболіста.

Контракт 25-річного канадця з французьким клубом спливає 30 червня 2025 року, однак сам гравець не має наміру його продовжувати й прагне нових викликів. Серед претендентів на Девіда — не лише Наполі, але й інші гранди Серії А, зокрема Мілан і Ювентус.

З моменту переходу до Лілля влітку 2020 року Девід стабільно демонструє високу результативність. У поточному сезоні він уже зіграв 48 матчів, забив 25 голів і зробив 12 асистів у всіх турнірах.