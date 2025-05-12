Італія

Все залежить від Наполі.

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі висловився про чемпіонські перегони в італійській Серії А. Його слова наводить офіційний сайт "нерадзуррі".

"Чемпіонство? На жаль, це вже не в наших руках, ми можемо лише намагатися грати організовано та дисципліновано у заключних двох матчах.

У матчі з Торіно, потрібен був міцний Інтер, адже суперник не програвав вдома дев’ять матчів поспіль, це сильна команда.

До зливи ми грали дуже добре, з інтенсивністю та ясністю думки. Тепер у нас буде кілька днів відпочинку — хлопці цього заслуговують. Не думаю, що зможу повернути відсутніх гравців до наступного матчу, побачимо, як буде з Комо, але нам потрібно буде провести відмінні поєдинки, тренуючись з натхненням. Тривога й надмірні очікування нічого не дають, потрібно грати так, як ми це завжди робили", – сказав Індзагі.

У заключних двох турах на Інтер чекає домашня гра з Лаціо та виїзна проти Комо.