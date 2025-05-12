Італія

Італійський клуб планує перемовини з Вест Гемом щодо продовження оренди.

Дженоа має намір зберегти у своєму складі нападника Максвела Корне, який виступає в клубі на правах оренди з Вест Гема. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, "грифони" задоволені виступами 28-річного івуарійця і готові розпочати переговори щодо продовження орендної угоди ще на один сезон.

Корне приєднався до Дженоа з англійського клубу у зимове трансферне вікно. Очікується, що найближчим часом клуби почнуть офіційні перемовини, щоб досягти домовленості щодо майбутнього футболіста.

У поточному сезоні Максвел Корне провів за Дженоа 6 матчів, в яких він забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу.