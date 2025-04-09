Італія

У 34-річного футболіста перелом ліктя.

Фланговий захисник Мілана Кайл Вокер не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах через травму. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У 34-річного англійця перелом правого ліктя і він вже переніс операцію.

На відновлення футболіста знадобиться близько кількох тижнів або в найгіршому випадку місяць.

Нагадаємо, Кайл став гравцем "росонері" минулої зими, перебравшись в оренду з Манчестер Сіті до кінця сезону. На його рахунку 12 матчів.

Після 31 туру Мілан набрав 48 очок і посідає дев'яте місце у турнірній таблиці Серії А.

Раніше повідомлялося, що Мілан хоче викупити Вокера.