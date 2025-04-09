У 34-річного футболіста перелом ліктя.
Кайл Вокер, Getty Images
09 квітня 2025, 16:15
Фланговий захисник Мілана Кайл Вокер не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах через травму. Про це повідомляє прес-служба клубу.
У 34-річного англійця перелом правого ліктя і він вже переніс операцію.
На відновлення футболіста знадобиться близько кількох тижнів або в найгіршому випадку місяць.
Нагадаємо, Кайл став гравцем "росонері" минулої зими, перебравшись в оренду з Манчестер Сіті до кінця сезону. На його рахунку 12 матчів.
Після 31 туру Мілан набрав 48 очок і посідає дев'яте місце у турнірній таблиці Серії А.
Раніше повідомлялося, що Мілан хоче викупити Вокера.