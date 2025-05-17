Італія

Колектив Гасперіні, можливо, проігнорував фейр-плей.

У рамках 37-го туру Серії А Дженоа на своєму полі приймала Аталанту.

Матч рухався до результативної нічиєї, проте на 89-й хвилині стався неоднозначний епізод: гравець Дженоа впав на газон, унаслідок чого Аталанта провела швидку контратаку, під час якої забив Ретегі.

Гравці генуезької команди були незадоволені Ретегі, вважаючи, що було порушено принцип фейр-плей.

Проте, "богиня" набрала три очки, а Дженоа залишився ні з чим.

Дженоа — Аталанта 2:3

Голи: Пінамонті, 37, 58 - Сулемана, 47, Мальдіні, 63, Ретегі, 89

Дженоа: Леалі — Сабеллі, Бані, Васкес (Де Вінтер, 35), Мартін — Мазіні, Бадель (Онана, 67), Френдруп — Нортон-Каффі, Пінамонті (Торсбю, 77), Олівейра (Екубан, 77)

Аталанта: Патрісіу — Коссуну, Гін, де Рон — Палестра (Де Кетеларе, 74), Сулемана (Едерсон, 81), Брешіаніні (Дзаппакоста, 74), Руджері (Белланова, 56) — Мальдіні (Пашалич, 74), Самарджич — Ретегі.