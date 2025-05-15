Італія

Нова угода з вихованцем діє до 2029 року.

Фіорентина на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту з захисником П'єтро Комуццо.

Нова угода з 20-річним італійцем розрахована до літа 2029 року. Також у контракт включено опцію продовження ще на один сезон.

Цього сезону вихованець "фіалок" провів 42 матчі, в яких результативними діями не відзначався.

Після 36 турів Фіорентина набрала 59 очок і посідає дев'яте місце у Серії А. Також "фіалки" дійшли до півфіналу Ліги конференцій, де поступилися Бетісу.