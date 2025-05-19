Італія

Наполі втримує шанси на Скудетто після драматичної нічиєї з Пармою — вирішальний матч із Кальярі визначить долю чемпіонства.

У матчі 36-го туру Серії A «Наполі» зіграло внічию з Пармою (0:0). Ця нічия була несподіваною, але Наполі залишається в грі за Скудетто завдяки поразці або нічиї Інтера в паралельному матчі проти Лаціо (2:2).

Головний тренер Наполі Антоніо Конте прокоментував хід сезону й майбутні перспективи команди:

"Ми близькі до Скудетто, але ще маємо зробити останній крок. І зробимо це вдома — з підтримкою наших уболівальників. Це дуже важкий сезон. Ми досягли того, чого прагнули — нав’язали боротьбу лідерам до самого кінця. Ми довго були на вершині, попри численні труднощі. Ніколи не скаржилися, боролися й зараз готові зробити крок до чогось неймовірного та історичного для Наполі.

Конте також наголосив, що перемогти Наполі — це не те саме, що вигравати у клубів, які звикли до трофеїв:

"Це точно найважчий сезон у моїй кар’єрі. У другій половині чемпіонату ми втрачали гравців, змінювали систему та перебудовували тактичні моделі. Попри це, команда демонструє характер і прагнення до перемоги", — сказав Конте.

Усе вирішиться в останньому матчі сезону, де Наполі прийматиме Кальярі, який уже гарантував собі місце в Серії А. Перемога забезпечить Наполі чемпіонство незалежно від результату гри Інтера проти Комо.

Звіт про матч Парма — Наполі читайте на Football.ua.