Італія

Команда Конте в кроці від чемпіонства.

В матчі 37-го туру Серії А Парма приймала головного претендента на чемпіонство Наполі.

Здавалось, що неаполітанці мусять без проблем розібратись із претендентом на виліт, але той показав зуби і залишив Наполі без двох очок. Наприкінці зустрічі підопічні Конте претендували на пенальті, але після перегляду ВАР арбітр змінив свою думку.

Попри нічию Наполі все одно випереджає Інтер на одне очко за тур до фінішу чемпіонату, адже підопічні Сімеоне втратили очки в матчі з Лаціо.

В останньому турі Наполі зіграє з Кальярі, а Інтер — проти Комо.

Парма — Наполі 0:0

Парма: Судзукі — Болоґг, Леоні (Ейно, 63), Чиркаті — Дельпрато, Зом, Кейта, Ернані (Бернабе, 76), Валері (Ф'єртофт Левік, 85) — Бонні (Ондрейка, 85), Пеллегріно (Джурич, 85)

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Олівера, Спінаццола (Маццоккі, 86) — Політано (Нгонге, 80), -, Гілмор (Біллінг, 69), Мактоміней — Лукаку (Сімеоне, 80), Распадорі (Нерес, 69)

Попередження: Естевес, Дельпрато — Лоренцо, Маццокк