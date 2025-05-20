Італія

Легендарний тренер може повернутися до роботи.

Колишній головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп може стати новим наставником Роми. Про це повідомляє La Stampa.

За інформацією джерела, 57-річний німецький фахівець вже дав свою згоду очолити італійський клуб цього літа.

На даний момент команду очолює 73-річний Клаудіо Раньєрі, але він залишить посаду після закінчення сезону.

Клопп після відходу з Ліверпуля у травні 2024 року не тренував, однак у жовтні 2024 року Юрген підписав контракт із компанією Red Bull, ставши її консультантом з 1 січня 2025 року.

За тур до фінішу сезону Рома, в якій виступає український форвард Артем Довбик, набрала 66 очок і посідає п'яте місце у турнірній таблиці Серії А.

Раніше повідомлялося, що Раньєрі досягнув позначки в 500 матчів у Серії А в якості тренера.