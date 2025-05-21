На рахунку чилійця лише 427 зіграних хвилин цього сезону.
Алексіс Санчес, Getty Images
21 травня 2025, 14:20
Вінгер Удінезе Алексіс Санчес може залишити італійський клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, футболіст незадоволений кількістю ігрового часу в клубі, як і команда його виступами, тому сторони можуть ухвалити рішення розірвати контракт, який розрахований до літа 2026 року.
Санчес виступає за Удінезе з літа 2024 року. На його рахунку 13 матчів та 427 зіграних хвилин.
Після 37 турів Удінезе набрав 44 очки та посідає 12 місце у турнірній таблиці Серії А.