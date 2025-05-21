Італія

Сторони обговорюють продовження співпраці до 2027 року з опцією ще на сезон.

У найближчі години, 21 травня, очікується важлива зустріч представників головного тренера Вінченцо Італьяно з керівництвом Болоньї. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, італійський клуб має намір зберегти 47-річного фахівця й запропонує йому новий контракт до 2027 року з зарплатою 2,8 млн євро на рік та опцією продовження ще на сезон — до 2028-го.

Переговори наразі тривають у клубному офісі в Кастельдеболе.

Нагадаємо, Болонья у цьому сезоні під керівництвом Вінченцо Італьяно виграла Кубок Італії завдяки перемозі над Міланом у фіналі. Це стало першим великим трофеєм для "червоно-синіх" з 1974 року, а також дебютним трофеєм у тренерській кар'єрі Італьяно