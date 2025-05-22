Італійські гранди полюють на данського нападника — Манчестер Юнайтед ухвалює остаточне рішення.
Расмус Гойлунн, Getty Images
22 травня 2025, 17:26
Інтер розглядає можливість підписання нападника Манчестер Юнайтед Расмуса Гойлунна в літнє трансферне вікно. Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
Данський форвард, який провів сезон-2024/25 в АПЛ, залишається у сфері інтересів топклубів Серії А. Раніше, у березні, інтерес до нього вже проявляли Ювентус і Наполі.
Ключове слово у можливому трансфері залишається за Манчестер Юнайтед — саме клуб вирішуватиме, чи відпускати гравця.
У поточному сезоні Гойлунн зіграв 34 матчі в англійській Прем’єр-лізі та забив чотири голи.
Нагадаємо, МЮ з Гойлунном програв фінал ЛЄ Тоттенгему.