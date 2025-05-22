Ліга Європи

Чергова поразка МЮ.

Лівий захисник Манчестер Юнайтед Люк Шоу висловився після програного фіналу Ліги Європи від лондонського Тоттенгема (0:1). Його слова наводить TNT Sports.

"Дуже боляче програвати в такому матчі. Цей сезон недостатньо хороший для нас. Думаю, що ми, футболісти, повинні поставити собі питання: "Чи хороші ми для Манчестер Юнайтед?". Це жахливий сезон.

Наше становище в АПЛ і наші результати загалом неприйнятні для такого клубу, як Манчестер Юнайтед, який виграв безліч трофеїв і завжди був однією з найбільших команд у світі. Зараз ми далекі від цього.

Футболісти, повинні взяти на себе відповідальність, тому що ми знаходимося на полі, і нам потрібно показувати результат, а не заперечувати його. Цей сезон був провальним для Манчестер Юнайтед", — сказав Шоу.