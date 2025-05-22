Італія

Качественный месяц от французского хавбека.

Півзахисника Ювентуса Кефрена Тюрама визнано найкращим гравцем італійської Серії А за підсумками травня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

Цього місяця, в якому пройшли два тури, 24-річний француз відзначився одним голом та показав високі показники у перехопленні передач і блокуваннях.

У боротьбі за нагороду Кефрен випередив Сантьяго Хіменеса (Мілан), Ману Коне (Рома), Адемолу Лукмана (Аталанта), Скотта Мактомінея (Наполі) та Ріккардо Орсоліні (Болонья).

Цього сезону Тюрам провів 46 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав шість гольових передач.

Після 37 турів Ювентус набрав 67 очок і посідає четверте місце у турнірній таблиці Серії А.