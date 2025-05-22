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Реал Мадрид зробив перший гучний трансфер цього літнього вікна, підписавши захисника з Борнмута за 50 мільйонів фунтів.

Ден Гюйсен підписав контракт з мадридським клубом до 2030 року й зможе дебютувати вже наступного місяця на оновленому Клубному чемпіонаті світу. Центрбеку лише 20, але він уже вважається одним із найперспективніших захисників свого покоління. Його переїзд на Сантьяго Бернабеу — це кульмінація стрімкого злету. Ось що варто знати про гравця, чия трансферна вартість злетіла втричі менш ніж за рік. Хто такий Дін Гюйсен?

Гюйсен народився в Амстердамі, Нідерланди, у 2005 році, але вже в п’ять років переїхав із родиною на південь Іспанії — до Малаги. Там у 2015 році він приєднався до місцевої футбольної академії, а вже у 2021-му, у 16-річному віці, перебрався до Ювентуса. На юнацькому рівні він виступав за збірну Нідерландів і навіть був капітаном команди U-19. Але зусилля, які доклала Іспанська футбольна федерація за лаштунками, а також його виховання в Іспанії, зрештою схилили його до зміни громадянства. На початку 2024 року Гюйсен отримав іспанський паспорт і почав грати за збірну Іспанії U-21. У липні того ж року він став гравцем Борнмута, перейшовши з Ювентуса за приблизно 15 мільйонів євро плюс бонуси, які можуть сягнути ще 3 млн євро. Протягом сезону-2024/25 — першого для нього на дорослому рівні — він став одним із лідерів команди. А в березні вперше отримав виклик до національної збірної Іспанії. "Я почуваюся іспанцем, Іспанія — мій дім", — сказав Гюйсен. Чому його так високо оцінюють?

Гюйсен — це сучасний центральний захисник, який упевнено грає обома ногами й чудово почувається з м’ячем. У системі Андоні Іраоли в Борнмуті він став ключовою фігурою в парі з Іллею Забарним, ідеально вписавшись у яскравий, але водночас ефективний стиль команди. Його гра поєднує фізичну силу з технічною витонченістю. Він однаково впевнено виграє єдиноборства в захисті й проходить з м’ячем у центр поля. Додайте до цього широкий арсенал передач — і стане зрозуміло, чому до нього така увага. Коли попереду з’являється вільний простір, Гюйсен не роздумує: він одразу шукає можливість пройти лінію пресингу й перевести гру ближче до атаки. У ньому втілені всі риси ідеального центрбека нового покоління. На початку сезону The Bournemouth Echo запитали Іраолу, які сильні сторони Гюйсена він би відзначив. Тренер відповів: "Його ментальність, його голова. Він упевнений у собі. Не боїться грати проти жодного нападника й спокійно поводиться з м’ячем. Іноді, як і всі, він припускається помилок, але завжди є причина, чому він робить те чи інше. А для гравця, якому всього 19 (у квітні йому виповнилося 20), це велика рідкість на такому рівні".

Та сама впевненість була помітна й під час дебюту Гюйсена за збірну Іспанії — іронічно, саме проти країни, де він народився. Попри гучне освистування з боку нідерландських уболівальників, він провів упевнений матч, який завершився нічиєю 2:2 у першій грі чвертьфіналу Ліги націй. А в матчі-відповіді в Іспанії виступив ще сильніше: додав до надійної гри результативну передачу на Ламіна Ямала, а поєдинок завершився бойовою нічиєю 3:3. Далі Іспанія перемогла в серії пенальті — 5:4. "Дін — це ще одна чудова новина для іспанського футболу", — сказав головний тренер Луїс де ла Фуенте після матчу. — "Виглядає так, ніби він уже багато років грає на найвищому рівні". І незабаром стало ясно, що в Гюйсена чимало прихильників серед топ-клубів. У квітні The Athletic повідомляло, що Ліверпуль серйозно розглядає можливість його трансферу. Також інтерес виявляли Челсі, Арсенал, Ньюкасл і Тоттенгем. А ще в березні Гюйсен зізнався, що з дитинства захоплювався Серхіо Рамосом і був гордий, коли з’явилися чутки про інтерес з боку Реала. І ось тепер цей трансфер на Сантьяго Бернабеу став реальністю. Як відбувся перехід у Реал?

Останніми місяцями джерела, наближені до Гюйсена (які побажали залишитися анонімними, щоб не зашкодити стосункам), не приховували: сам гравець надавав перевагу переходу саме до Реала. У кількох інтерв’ю Гюйсен говорив, що "гордиться тим, що клуб такого рівня цікавиться ним". Мадридський клуб давно стежив за ним, але інтерес значно активізувався цього сезону — особливо після серії невдалих результатів у другій половині кампанії. Перемовини з Борнмутом різко пришвидшилися після поразки від Барселони 3:4 11 травня, яка фактично позбавила Реал шансів захистити чемпіонський титул Ла Ліги. Після того як стало відомо, що Реал готовий активувати клаусулу в 50 мільйонів фунтів, представники гравця вже в четвер прибули до Мадрида для погодження особистих умов контракту. Цей трансфер має велике значення для Реала як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Окрім Рауля Асенсіо — вихованця академії, який незабаром може опинитись під кримінальним розслідуванням через імовірне поширення відео сексуального характеру за участю неповнолітньої — усі основні центрбеки клубу наразі травмовані. Едер Мілітао відновлюється після другого розриву хрестоподібної зв’язки за два сезони, а Антоніо Рюдігер і Давід Алаба нещодавно перенесли операції на меніску. Саме тому було критично важливо завершити угоду з Гюйсеном ще до старту оновленого Клубного чемпіонату світу в США — турніру, якому мадридці надають великої ваги. А в довгостроковій перспективі Реал отримує гравця, за яким стежив роками — з потужним характером, великим потенціалом і набором якостей, що ідеально вписуються в амбіції клубу. Чому Ювентус відпустив такого гравця?

Гюйсен був однією з головних зірок оновленої стратегії Ювентуса, орієнтованої на молодь. Його підписали ще у 2021 році спеціально для команди Next Gen (до 23 років), яка виступає серед дорослих у третьому дивізіоні Італії.

Цей проєкт, започаткований колишнім футбольним директором клубу Фабіо Паратічі разом із Федеріко Керубіні, Маттео Тоньоцці та Джованні Манною, став справжнім проривом: кілька молодих гравців, зокрема Гюйсен, Кенан Юлдиз, Матіас Суле, Самуель Іллінг-Джуніор і Енцо Барренечеа, піднялися до рівня основної команди.

Наскільки високо в Турині цінували Гюйсена, видно з того, що головний тренер Массиміліано Аллегрі випустив його вперше проти Мілана на Сан-Сіро у жовтні 2023 року. На табло лишалося 12 хвилин до кінця, і Ювентус вів 1:0 — в одній з найскладніших ситуацій для захисника на італійських полях.

Через кілька місяців Гюйсен перейшов у Рому на правах оренди, де на той момент працював Жозе Моурінью. Він назвав юного центрбека одним із найперспективніших у Європі на своїй позиції. А спортивний директор Роми Тіаго Пінту, який оформлював угоду, згодом перебрався до Борнмута й зробив усе можливе, аби забрати Гюйсена з собою. І трансфер, який він погодив із Ювентусом, вийшов справжнім шедевром.

Тим часом туринці готували перебудову під нового тренера Тіаго Мотту. Щоб вкласти понад 200 мільйонів євро в трансфери, керівник футбольного департаменту Ювентуса Крістіано Джунтолі вирішив пожертвувати кількома вихованцями. Він продав Суле, Іллінга, Барренечеа й Гюйсена — усіх з чистим прибутком для клубу.

Та з часом стало зрозуміло, що це трансферне вікно виглядає все гірше. Джунтолі домовився лише про 10% від суми перепродажу Хюйсена, й нині його трансферна політика викликає дедалі більше критики. Уболівальники розчаровані, що на місці, яке міг би зайняти Гюйсен, тепер грає Ллойд Келлі — і регулярно припускається помилок.

The Athletic