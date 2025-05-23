Італія

Сьогодні неаполітанці можуть повернути собі чемпіонство.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте висловився напередодні вирішального туру чемпіонату Італії, в якому його команда може взяти Скудетто.

"Мені дуже шкода, що я не буду на тренерському містку під час матчу. Після такого сезону я хотів би бути там та вести команду за собою.

На нас очікує Кальярі – дуже хороша команда. Нам потрібно грати у свій футбол, але при цьому на сто відсотків поважаючи суперника. Якщо ми це зробимо, то наші шанси підвищаться.

Вся команда розуміє, що саме важка праця дозволила нам боротись за Скудетто. Нам потрібно завершити розпочату роботу", – розповів Конте.

Сьогодні Наполі зіграє вдома з Кальярі. Старт зустрічі о 21:45. Слідкувати за подіями поєдинку можна в онлайн-трансляції на Football.ua.