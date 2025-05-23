Італія

Українець міг залишитися в Іспанії минулого літа.

Український нападник римської Роми Артем Довбик висловився щодо перемовин з іншими клубами перед трансфером в римську команду та про головного тренера "вовків" Клаудіо Раньєрі. Цитує 27-річного форварда Football School.

"Були переговори з Атлетіко, які тоді не пройшли добре для спортивних директорів клубів. Я думаю, хтось в Атлетіко дійсно не хотів мене бачити.

Вест Гем теж був зацікавлений, і я навіть говорив із тренером команди. Також мною цікавилися деякі клуби з Саудівської Аравії. Але я хотів продовжити кар'єру в Європі, навіть попри те, що зарплата там була б дуже високою. Тому було три реальні варіанти: Атлетіко, Вест Гем та Рома.

Раньєрі? Тренер із великим досвідом, інтелектом і великою увагою до деталей. Перед Міланом він показав нам відео, на якому Кастельянос під час матчу Лаціо — Ювентус спровокував Калюлю, за що його вилучили. У матчі з "россонері" у Манчіні була така сама ситуація з Хіменесом, і останнього вилучили. Такі дрібниці мають значення. Ми не програвали 19 ігор поспіль, він перевернув наш сезон із ніг на голову", — заявив Довбик.

Цього сезону Артем Довбик відіграв за Рому 45 матчів, забив 17 голів та віддав 4 результативні передачі.