Італія

Український форвард чекає на рішення нового наставника і запевняє, що почувається комфортно в команді.

Нападник Роми та збірної України Артем Довбик прокоментував своє майбутнє в італійському клубі, заявивши, що готовий залишитися, якщо новий головний тренер бачить у ньому важливу фігуру в команді.

"Я не заглядаю так далеко наперед. Зараз у команду прийде новий тренер — якщо він дасть мені зрозуміти, що я йому потрібен і бачитиме мене важливим гравцем, то, звісно, я хочу залишитися. У мене контракт на п’ять років, мені тут усе подобається: стадіон, вболівальники, підтримка", — сказав Довбик в ефірі програми "Футбольна школа".

У сезоні-2024/25 Артем Довбик провів 45 матчів у футболці Роми, у яких відзначився 17 голами та зробив чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Довбик не потрапив до заявки збірної України на товариський турнір у Канаді.