Італія

Італієць вже знає ім'я свого наступника на чолі "вовків".

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі прокоментував чутки щодо майбутнього наставника італійського клубу після його відставки цього літа.

"Мені неймовірно пощастило: я хотів стати футболістом і мені це вдалося. Я не думав, що стану тренером, але потім я вчився, щоб досягти успіху: 1986 року Вігор Ламеція покликав мене в Інтер. Я не сумуватиму за роботою — попереду в мене інший проект.

Новий тренер? Мені подзвонив брат і сказав: "Ти хоча б мені скажеш? Усі мене питають!" А я відповів: "Ось чому я тобі не кажу, щоб слух не рознісся". Я також сказав йому: "Ти дізнаєшся 1 липня".

Рома вже визначилась з новим головним тренером. Угода вже є. Президент сам вирішить, коли оголосити про його призначення.

Власники клубу хочуть завжди бачити команду у Лізі чемпіонів. Команда може там виграти чи програти, але вони мають цю мрію. Протягом багатьох років вони довіряли не тим людям. Сподіваюся, що я зможу допомогти змінити цю ситуацію", — наводить слова Раньєрі La Repubblica.

Після 37 турів Рома набрала 66 очок і посідає п'яте місце у турнірній таблиці Серії А. В останньому турі "вовки" зіграють проти Торіно — гра пройде 25 травня, о 21:45.