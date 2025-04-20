Італія

Італієць матиме серйозну розмову з президентом Наполі.

Головний тренер італійського Наполі Антоніо Конте висловився щодо свого майбутнього в неаполітанському клубі. Його слова наводить Football Italia.

"Я не можу жити, покладаючись на чудеса, а не на планування. Не хочу, щоб мене знищували. В минулому, я був свідком розграбування наших проектів.

Я щасливий у Неаполі, як і моя сім'я, тому що там сонце, чудова їжа, привітні люди, але це моє особисте життя, і я не можу просто зупинитися на досягнутому.

На мені лежить тягар відповідальності, і ви, представники ЗМІ, перші, хто поклав її на мене, сказавши, що якщо Конте залишиться на лавці запасних, то команда переможе. Враховуючи, що ви покладаєте цю відповідальність на мене, я не хочу розчаровувати вболівальників.

Я захоплююся і поважаю президента. Вони попросили мене простягнути руку допомоги, і я це роблю, але вболівальники Наполі хочуть перемагати, і в них є до цього амбіції. Якщо вони не отримають перемог, вони стануть агресивними.

Мені слід все прорахувати, я не дурень. Я чиню на себе великий тиск, але мені також потрібна правильна зброя, щоб битися, інакше це буде бійня, а я не хочу, щоб мене вбивали.

В мене буде розмова з президентом, і тоді ми подивимося. Доходи від кваліфікації до Ліги чемпіонів надійдуть, продаж Кварацхелії допоміг нам, але тепер ми поговоримо з президентом чітко", — сказав Конте.

Раніше повідомлялося, що Конте — фаворит на посаду головного тренера Мілана.