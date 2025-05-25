Італія

Видатна перемога Конте.

Легенда італійського футболу Сандро Костакурта висловився про перемогу Наполі в чемпіонаті Італії за підсумками сезону-2024/25. Його слова наводить TMW.

"Мактоміней зіграв фундаментальну роль у перемозі Наполі в чемпіонаті. У Манчестері він не грав на цій позиції, на відміну від збірної Шотландії, де в цьому амплуа у нього більше свободи.

Його підписали, оскільки з такими фізичними даними він виділяється тут більше, ніж в Англії. У підсумку ризик Конте виправдався, як, утім, майже завжди з ним і відбувається. Він найкращий тренер Італії і, думаю, знову довів це в цьому сезоні", — сказав Костакурта.

У своєму дебютному сезоні в чемпіонаті Італії 28-річний півзахисник відіграв за неаполітанську команду 34 матчі, забив 12 голів (у тому числі чемпіонський гол у ворота Кальярі) та віддав 6 результативних передач.