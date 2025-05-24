Італія

"Нерадзуррі" нарешті можуть повністю зосередитися на фіналі ЛЧ.

Центральний захисник міланського Інтера Стефан де Врей висловився щодо програшу Наполі в боротьбі за Скудетто. Цитує нідерландського ветерана сайт Джанлуки Ді Марціо.

"Ми зробили свою справу. В нас було розуміння, що залежимо від результату іншого матчу. Сьогодні ми не могли зробити більше, ніж зробили. Тепер потрібно залишити це позаду.

У принципі Інтер не заслужив на перемогу в чемпіонаті. Заслужив той, хто нагорі таблиці після 38 турів. Водночас є відчуття, що ми могли виступити в чемпіонаті набагато краще", — сказав де Врей.

Цього сезону Стефан де Врей відіграв за Інтер 40 матчів, забив три голи та віддав одну результативну передачу.