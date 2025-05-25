Італія

Назріває гучний трансфер в Італії.

Новоспечений чемпіон Італії Наполі запропонував контракт півзахиснику Манчестер Сіті Кевіну Де Брюйне. Про це повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, неаполітанський клуб пропонує 33-річному бельгійцю трирічний контракт. В разі підписання угоди Де Брюйне отримуватиме шість мільйонів євро на рік протягом перших двох сезонів. На третій сезон зарплата ветерана складе п'ять мільйонів євро. Також Де Брюйне отримає підписний бонус.

Зазначається, що бельгієць схиляється до прийняття пропозиції "партенопеї". Його контракт з "містянами" спливає 30 червня 2025 року.

Цього сезону Кевін Де Брюйне відіграв за Ман Сіті 39 матчів, забив шість голів та віддав вісім результативних передач.

Раніше Де Брюйне оголосив, що залишить Манчестер Сіті після закінчення сезону-2024/25.