Італія

В Наполі все стабільно.

Президент новоспеченого чемпіона Італії Наполі Ауреліо Де Лаурентіс висловився про майбутнє головного тренера команди Антоніо Конте. Його слова наводить Sky Sports.

"Чи залишиться Конте? Але хіба такі питання ставлять у шлюбі? Якщо людині некомфортно в якомусь середовищі, потрібно змінити обстановку, як це зробив Спаллетті.

З Конте у нас взаємна повага, спасибі йому за Скудетто. На півдні непросто виграти два Скудетто за три роки. Поживемо — побачимо.

Я полював за Конте багато років, коли ми зустрілися на Мальдівах, між нами встановилися чудові стосунки, засновані на розумінні та повазі. Я попросив його прийти нам на допомогу в листопаді 2023 року. На відміну від Скудетто зі Спаллетті, це була перемога в останньому турі.

Неправда, що чемпіонат став слабшим. Всі команди посилилися", — сказав Де Лаурентіс.