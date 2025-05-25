В Наполі все стабільно.
Ауреліо Де Лаурентіс, getty images
25 травня 2025, 13:17
Президент новоспеченого чемпіона Італії Наполі Ауреліо Де Лаурентіс висловився про майбутнє головного тренера команди Антоніо Конте. Його слова наводить Sky Sports.
"Чи залишиться Конте? Але хіба такі питання ставлять у шлюбі? Якщо людині некомфортно в якомусь середовищі, потрібно змінити обстановку, як це зробив Спаллетті.
З Конте у нас взаємна повага, спасибі йому за Скудетто. На півдні непросто виграти два Скудетто за три роки. Поживемо — побачимо.
Я полював за Конте багато років, коли ми зустрілися на Мальдівах, між нами встановилися чудові стосунки, засновані на розумінні та повазі. Я попросив його прийти нам на допомогу в листопаді 2023 року. На відміну від Скудетто зі Спаллетті, це була перемога в останньому турі.
Неправда, що чемпіонат став слабшим. Всі команди посилилися", — сказав Де Лаурентіс.