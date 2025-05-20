Італія

Президент саудівського клубу прилітав до Мілана, але не зміг переконати наставника нерадзуррі.

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі відмовився очолити Аль-Хіляль, попри зацікавленість з боку одного з провідних клубів Саудівської Аравії. Про це повідомив авторитетний інсайдер Джанлука Ді Марціо.

За його даними, президент Аль-Хіляля особисто прилетів до Мілана, щоб провести перемовини з 49-річним спеціалістом. Однак домовитися не вдалося — Індзагі чітко дав зрозуміти, що щасливий у своєму нинішньому клубі та не планує змінювати обстановку.

Наставник зосереджений на завершенні сезону в Серії А, де Інтер наразі посідає друге місце з 78 очками, відстаючи від Наполі лише на одне очко, а також готується до фіналу Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялось, що Індзагі близький до продовження контракту з Інтером до 2027 року.