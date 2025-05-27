Італія

Скандальний нападник оголосив про близьке завершення кар'єри.

Італійський форвард Маріо Балотеллі, який нині виступає за Дженоа, поділився думками щодо завершення кар'єри та свого ставлення до сучасного футболу. В інтерв'ю телеканалу Rai 2 він заявив, що залишиться у грі ще на два-три роки, після чого повісить бутси на цвях.

"У спортивному плані буде боляче йти, але я не сумуватиму за тим, що пов’язане з футболом. Це фальшивий світ", – зізнався 34-річний форвард у тизері інтерв’ю.

У сезоні Серії А-2024/25 Балотеллі провів лише шість матчів за Дженоа, отримав дві жовті картки й у середньому з’являвся на полі на дев'ять хвилин за гру.

Раніше була інформація, що спортивний директор "грифонів" підтвердив наміри клубу та Маріо розійтися.