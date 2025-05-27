Італія

Голкіпер туринців проходить реабілітацію після хірургічного втручання.

У понеділок воротар Ювентуса Маттіа Перін успішно переніс операцію на правій руці.

За офіційною інформацією клубу, футболісту провели артродез проксимального міжфалангового суглоба мізинця — процедуру, необхідну через ускладнення після стійкого підвивиху.

Операцію провели доктори Баттістон і Ферреро за участі клубного лікаря доктора Фрескі. Втручання пройшло успішно, і очікується, що Перін зможе повернутися до тренувань приблизно через вісім тижнів.

Раніше повідомлялось, що Ювентус хоче призначити Конте.