Італія

"Зебри" роблять все можливе для запрошення видатного італійського фахівця.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте влітку може повернутися до туринського Ювентуса. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "зебр" мріє про призначення 55-річного фахівця, який декілька днів тому привів неаполітанський клуб до перемоги у Серії А.

Зазначається, що Ювентус готовий запропонувати Конте контракт до літа 2028 року та надати повний контроль в контексті побудови команди, щоб переконати його очолити "стару сеньйору".

Чинна трудова угода тренера з Наполі розрахована до 30 червня 2027 року.

Нагадаємо, що Антоніо Конте вже тренував Ювентус у 2011-2014 роках. Під його керівництвом туринська команда тричі поспіль вигравала Серію A.

Раніше повідомлялося, що Конте піде з Наполі.