"Зебри" роблять все можливе для запрошення видатного італійського фахівця.
Антоніо Конте, getty images
26 травня 2025, 21:19
Головний тренер Наполі Антоніо Конте влітку може повернутися до туринського Ювентуса. Про це повідомляє Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, керівництво "зебр" мріє про призначення 55-річного фахівця, який декілька днів тому привів неаполітанський клуб до перемоги у Серії А.
Зазначається, що Ювентус готовий запропонувати Конте контракт до літа 2028 року та надати повний контроль в контексті побудови команди, щоб переконати його очолити "стару сеньйору".
Чинна трудова угода тренера з Наполі розрахована до 30 червня 2027 року.
Нагадаємо, що Антоніо Конте вже тренував Ювентус у 2011-2014 роках. Під його керівництвом туринська команда тричі поспіль вигравала Серію A.
Раніше повідомлялося, що Конте піде з Наполі.