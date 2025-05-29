Італія

"Россонері" хочуть повернути Макса на тренерський місток.

Колишній керманич туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі влітку може повернутися до роботи в Мілані. Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, керівництво "россонері" запропонувало 57-річному італійцю дворічний контракт із можливістю продовження ще на один сезон та зарплатою п'ять мільйонів євро на рік плюс бонуси.

Зазначається, що Мілан очікує отримати відповідь від Аллегрі в найближчі 24-48 годин.

Нагадаємо, Макс Аллегрі вже очолював Мілан в період з липня 2010 по січень 2014 рр. Під його керівництвом "червоно-чорні" виграли Скудетто у сезоні-2010/11 та Суперкубок Італії у кампанії-2011/12.