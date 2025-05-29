Італія

Клуб зберіг головного тренера попри чутки про інтерес Мілана.

Болонья офіційно оголосила про продовження угоди з головним тренером Вінченцо Італьяно до 30 червня 2027 року.

Генеральний директор клубу Клаудіо Фенуччі підкреслив важливість цього рішення: "Ми дуже раді продовжити співпрацю з Італьяно. Це завжди було нашим пріоритетом. Ми готові разом зустріти виклики наступного сезону."

47-річного фахівця раніше активно пов’язували з можливим призначенням у Мілан, однак Болонья зуміла зберегти наставника, який допоміг клубу вийти на новий рівень у Серії А.

Нагадаємо, Болонья у цьому сезоні під керівництвом Вінченцо Італьяно виграла Кубок Італії завдяки перемозі над Міланом у фіналі. Це стало першим великим трофеєм для "червоно-синіх" з 1974 року, а також дебютним трофеєм у тренерській кар'єрі Італьяно