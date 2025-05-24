Італія

Попри святкову атмосферу на Ренато Даль’Ара, Дженоа виявилася сильнішою у заключному матчі сезону.

Після історичного тріумфу в Кубку Італії, першого за 51 рік, Болонья повернулася на рідний Ренато Даль’Ара, аби провести останній матч сезону. Атмосфера на трибунах була по-справжньому святковою — гравців і тренерський штаб вітали оваціями. Та на полі цей піднесений настрій не дав результату: господарі поступилися Дженоа з рахунком 1:3.

Хоча Болонья домінувала за кількістю ударів (15:5), реалізація підвела. Гості ж, навпаки, були максимально ефективними. 18-річний Маттео Вентуріно оформив дубль, а Вітінья відкрив рахунок красивим ударом з-за меж штрафного. Єдиний м’яч господарів забив Орсоліні — технічно обробив м’яч головою і пробив у поперечину та в сітку.

Заключна частина чемпіонату виявилася складною для Болоньї — лише одна перемога в останніх восьми матчах Серії А. Команда ризикує завершити сезон навіть поза зоною єврокубків. Натомість Дженоа завершила чемпіонат на 13-му місці й може сміливо заносити сезон до активу. Руслан Маліновський, через травму, участі в матчі не брав.

Болонья — Дженоа 1:3

Голи: Орсоліні, 64 - Олівейра, 17, Вентуріно, 26, 43

Болонья: Равалья — Гольм (Де Сільвестрі, 46), Казале, Лукумі, Лікоянніс (Калабрія, 76) — Ебішер (Побега, 46), Фройлер (Фаббіан, 81) — Орсоліні, Фергюсон, Ндоє — Кастро (Камб'ягі, 57)

Дженоа: Зігріст — Де Вінтер, Отоа, Бані (Сабеллі, 64), Мартін — Мазіні, Онана, Вентуріно (Екубан, 63) — Мессіас, Олівейра (Екатор, 63), Нортон-Каффі (Корне, 82)

Попередження: Ебішер, Лікоянніс, Орсоліні, Калабрія, Лукумі — Отоа, Онан