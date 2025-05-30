Італія

Тренер хоче бачити найкращого бомбардира Серії А у складі своєї нової команди.

Джан-П'єро Гасперіні, який найближчим часом може очолити Рому, вже розпочав формування майбутнього складу.

За інформацією журналіста Уго Трані, першим гравцем, з яким він обговорив можливий перехід до столиці, став нападник Аталанти Матео Ретегі.

"Перший, з ким Гасперіні розмовляв у Бергамо про свій відхід, був Ретегі. І він запитав його, чи не хоче той переїхати в Рим. Я впевнений у цій інформації на 100 відсотків", — заявив Трані в ефірі Tele Radio Stereo.

Нагадаємо, що Ретегі став найкращим бомбардиром Серії А сезону-2024/25.На рахунку форварда збірної Італії 25 забитих м'ячів у 36 зіграних ним матчах Серії А.