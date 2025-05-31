З Бергамо йде ціла епоха.
Раньєрі та Гасперіні, getty images
31 травня 2025, 12:11
Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні найближчим часом очолить римську Рому. Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, керівництво "вовків" вже погодило з 67-річним фахівцем особистий контракт до літа 2028 року. Офіційна презентація нового тренера римлян очікується наступного тижня.
Зазначимо, що чинна трудова угода італійця з "богинею" розрахована до 30 червня 2025 року.
У сезоні-2024/25 Аталанта під керівництвом Гасперіні завершила чемпіонат Італії на третій позиції та здобула путівку до Ліги чемпіонів.
Раніше повідомлялося, що Гасперіні планує взяти з собою Ретегі до Роми.