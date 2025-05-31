Італія

З Бергамо йде ціла епоха.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні найближчим часом очолить римську Рому. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "вовків" вже погодило з 67-річним фахівцем особистий контракт до літа 2028 року. Офіційна презентація нового тренера римлян очікується наступного тижня.

Зазначимо, що чинна трудова угода італійця з "богинею" розрахована до 30 червня 2025 року.

У сезоні-2024/25 Аталанта під керівництвом Гасперіні завершила чемпіонат Італії на третій позиції та здобула путівку до Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Гасперіні планує взяти з собою Ретегі до Роми.